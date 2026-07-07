Emergenza Neet | l’Italia al quarto posto in Europa con il 13,3% di giovani inattivi I dati

In Italia, il 13,3% dei giovani tra i 15 e i 29 anni non studia né lavora, posizionando il paese al quarto posto in Europa per questa percentuale. I dati, raccolti dall’Istat e analizzati da Openpolis, mostrano una situazione diffusa nelle grandi città. La ricerca evidenzia come molte di queste persone siano inattive, senza occupazione né formazione, contribuendo a un fenomeno noto come emergenza Neet.

Il futuro di migliaia di giovani si sta perdendo tra le strade delle nostre metropoli. Una complessa indagine curata da Openpolis, basata sulle rilevazioni dell’Istat, ci restituisce una mappa dettagliata dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. A livello nazionale l’Italia si attesta al 13,3% di inattivi, un numero che ci posiziona al quarto posto nel continente, preceduti solamente da Romania (19,2%), Bulgaria (13,8%) e Grecia (13,6%). Guardando oltre i nostri confini emerge una forte particolarità urbanistica. Nel resto d’Europa l’inattività giovanile colpisce duramente le zone rurali. In Italia avviene l’esatto opposto: il disagio esplode nei grandi centri urbani, dove i Neet raggiungono il 14,2%. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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