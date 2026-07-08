giovani e impegnati radici future debutta e punta a crescere

Oltre cento giovani sotto i 35 anni si sono incontrati recentemente a Marina di Pisa per il primo evento pubblico di Radici Future. L'iniziativa ha coinvolto partecipanti impegnati in vari ambiti, con l'obiettivo di creare una rete e promuovere progetti condivisi. L'evento ha previsto interventi e discussioni, evidenziando l'interesse dei giovani nei confronti di iniziative collettive. Non sono stati annunciati piani concreti o sviluppi successivi durante l'incontro.

Giovani e impegnati. Erano in più di cento gli under 35 che nei giorni scorsi si sono riuniti a Marina di Pisa per il primo evento pubblico di Radici Future, la nuova associazione civico-culturale nata in Toscana con l’obiettivo di creare spazi concreti di partecipazione, formazione e comunità per le nuove generazioni, segnando il primo passo di un progetto che, assicurano ni promotori, "intende offrire occasioni reali di confronto, crescita e protagonismo civico creando nuovi spazi di partecipazione, formazione e comunità promuovendo iniziative sulle tematiche più vicine e più care all’universo giovanile". Alla guida di Radici Future c’è un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Trick of the Light | Critical Role | Campaign 4, Episode 31

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