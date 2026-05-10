Open Day a Perugia | Proietti punta sui giovani per far crescere l’Umbria

Durante l'Open Day a Perugia, l’università ha presentato le iniziative dedicate ai giovani, con l’obiettivo di favorire la crescita della regione. Sono state illustrate le strategie per contrastare lo spopolamento, secondo le indicazioni dell’Ocse, e sono state mostrati i servizi della campagna Sapere Perugia, pensati per chi cerca una casa in città. L’evento ha visto coinvolti studenti, famiglie e rappresentanti delle istituzioni locali.

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? Domande chiave Come può l'università fermare lo spopolamento dell'Umbria secondo l'Ocse?. Cosa offre la campagna Sapere Perugia per chi cerca casa a Perugia?. Perché la scelta dei giovani è decisiva per il successo regionale?. Come si trasforma la qualità dell'istruzione in qualità della vita quotidiana?.? In Breve Rapporto OCSE conferma la solidità del modello di istruzione terziaria in Umbria.. Rettore Marianelli, sindaca Ferdinandi e amministratore Leonelli partecipano all'evento al Barton Park.. Campagna Sapere Perugia offre supporto per alloggi e mobilità tramite l'Informagiovani.. Assessore Stafisso sottolinea il legame storico tra Perugia e il suo ateneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Open Day a Perugia: Proietti punta sui giovani per far crescere l’Umbria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Primo maggio, Proietti: "L'Umbria cresce solo con lavoro stabile e sicuro. I giovani non devono più fuggire"In occasione della festa dei lavoratori, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha scelto di lasciare un messaggio netto e... Leggi anche: Pistoiese-Perugia: Bucchi punta sui duelli, il Perugia Argomenti più discussi: UniPg, Open Day da record al Barton Park: centinaia di studenti tra giochi, orientamento e sogni di futuro; La giusta facoltà. L'open day dell'Università di Perugia al Barton Park; Università di Perugia, pienone per l'Open day al Pala Barton; Perugia all'Open Day dell'Università: il comune presente con servizi e opportunità per gli studenti.