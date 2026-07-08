L’autopsia sulla giovane vittima rivela che le ferite non sono compatibili con un’aggressione. I risultati indicano che la causa del decesso non è stata un’aggressione violenta, smentendo le ipotesi di un omicidio. La ricostruzione delle ferite mostra che non ci sono segni di lotta o aggressione fisica. La polizia continua le indagini senza aver ancora identificato un movente o un sospettato. Nessuna conferma sui dettagli dell’evento che ha portato alla morte.

Tempo di lettura: 2 minuti “ I risultati dell’autopsia spazzano via ogni squallido tentativo di arrampicarsi sugli specchi: se è vero che ogni persona ha il sacrosanto diritto a un processo equo e a una difesa legale, è altrettanto vero che la funzione del difensore dovrebbe essere quella di garantire la trasparenza del percorso giudiziario e far emergere la verità. Non quella di inventare escamotage o ricostruzioni fantasiose per farla franca o alleggerire le condanne di criminali e assassini”. Così, in una nota, il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli commenta l’esito dell’autopsia eseguito sul corpo di Jlenia Musella la ragazza uccisa con una coltellata dal fratello al culmine di una lite in casa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giovane uccisa, Borrelli: “L’autopsia smonta la tesi dell’assassino”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’ombra dell’Iran sul naufragio degli “007” sul Lago Maggiore: il Mossad smonta la tesi dell’incidente dovuto al meteoSul lago Maggiore, due anni dopo il naufragio del battello “Goduria”, emergono nuove evidenze che mettono in discussione la versione ufficiale...

Adriana uccisa dal marito, l’esito dell’autopsia:“Strozzata a mani nude”Adriana Mazzanti è stata trovata morta e l’autopsia ha confermato che è deceduta per soffocamento.

Argomenti più discussi: Francesca Tucci morta durante l'intervento a Napoli, la famiglia ha pagato oltre 10mila euro per operarla; Morta al Cardarelli dopo l'intervento a pagamento: il caso Tucci; Francesca Tucci morta al Cardarelli, il padre disperato: Forti dolori subito dopo l'operazione, mia figlia stava bene.

Giovane uccisa a Napoli: Borrelli, autopsia smonta tesi dell'assassinoI risultati dell'autopsia spazzano via ogni squallido tentativo di arrampicarsi sugli specchi: se è vero che ogni persona ha il sacrosanto diritto a un processo equo e a una difesa legale, è altretta ... ansa.it