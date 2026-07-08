giornalismo in lutto addio allo storico volto rai

Il corpo di Renato Cantore è stato trovato nella sua abitazione, dove viveva da molti anni, a 74 anni. Giornalista e scrittore, aveva lavorato per decenni come volto storico del servizio pubblico radiotelevisivo. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici, che ricordano la sua lunga carriera e il ruolo di riferimento nel settore dell’informazione.

Il mondo dell’informazione saluta Renato Cantore, giornalista e scrittore scomparso all’età di 74 anni. Figura di riferimento del giornalismo Rai, Cantore è stato ex vicedirettore della Tgr e per lungo tempo ha seguito da vicino l’organizzazione e il lavoro delle redazioni del Mezzogiorno, contribuendo allo sviluppo dell’informazione regionale del servizio pubblico. Originario della Basilicata, ha costruito la propria carriera quasi interamente all’interno della Rai, alla quale era legato da oltre quattro decenni di attività. Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di responsabilità in diverse sedi, unendo alla dimensione redazionale un impegno costante sulla qualità dell’informazione territoriale e sull’attenzione ai temi sociali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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LUTTO NELLA TELEVISIONE ITALIANA, ADDIO ALLO STORICO VOLTO RAI DEL TG1 E TG2

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