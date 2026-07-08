Giorgia Meloni ha suscitato reazioni contrastanti da parte di Putin e Trump. La sua posizione politica ha provocato dissensi tra le figure di spicco internazionali, creando tensioni con entrambe le figure. La situazione evidenzia come le scelte del governo italiano abbiano influenzato i rapporti con leader di rilievo mondiale, portando a un clima di incomprensione. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di dinamiche diplomatiche e politiche tra l’Italia e le potenze estere.

Ciò che emerge da una limpida e non ideologica analisi del presente è che Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio italiano ed esponente di punta della giullaresca destra bluette neoliberale e atlantista, è riuscita nella difficile impresa di chiudere i rapporti con la Cina avviati con la cosiddetta via della seta e di inimicarsi, a un tempo, Trump e Putin. Per quel che riguarda la via della seta, essa era stata avviata ai tempi del governo gialloverde, il migliore che l'Italia abbia avuto negli ultimi trent'anni: la sinofobia della giullaresca destra neoliberale genuflessa a Washington è di vecchia data e mette capo al suo irriducibile anticomunismo, che alla fine prevale sempre, da Almirante a Meloni, sulle sane ragioni del patriottismo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Giorgia Meloni si è inimicata sia Putin, sia Trump: la catastrofe di un giullaresco governo nemico dell'interesse nazionale

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Meloni INSULTATA dalla TV russa: nuovo scontro tra Roma e Mosca | The Essential

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