Il settore del gioco pubblico in Italia rappresenta uno dei più grandi in Europa, con un volume d'affari stimato in 21,6 miliardi di euro nel 2025 e entrate fiscali di circa 11,5 miliardi. Tuttavia, si evidenzia la necessità di un riordino normativo urgente, poiché l'assenza di nuove regole aumenta l'incertezza, il rischio di illegalità e la pressione sull'erario. La questione viene considerata prioritaria per garantire stabilità e regolarità al mercato.

(Adnkronos) - Sommario: Il mercato italiano del gioco pubblico resta uno dei principali in Europa, con 21,6 miliardi nel 2025 e 11,5 miliardi di entrate erariali. Ma il settore fisico vive da anni in un regime di proroghe, norme locali frammentate e concessioni scadute o rinviate. Dopo il riordino dell'online, il nodo è ora la rete retail: senza una disciplina organica il rischio è indebolire il presidio legale, favorire l'offerta illegale e compromettere investimenti, occupazione e gettito. Il riordino del gioco pubblico non è più soltanto una questione tecnica, né un dossier settoriale confinato al rapporto tra Stato, concessionari e rete distributiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gioco legale, l'urgenza del riordino. "Senza nuove regole crescono incertezza, sommerso e rischi per l'erario"

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