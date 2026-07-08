Gioco legale l' urgenza del riordino Senza nuove regole crescono incertezza sommerso e rischi per l' erario

Da iltempo.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il settore del gioco pubblico in Italia rappresenta uno dei più grandi in Europa, con un volume d'affari stimato in 21,6 miliardi di euro nel 2025 e entrate fiscali di circa 11,5 miliardi. Tuttavia, si evidenzia la necessità di un riordino normativo urgente, poiché l'assenza di nuove regole aumenta l'incertezza, il rischio di illegalità e la pressione sull'erario. La questione viene considerata prioritaria per garantire stabilità e regolarità al mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) - Sommario: Il mercato italiano del gioco pubblico resta uno dei principali in Europa, con 21,6 miliardi nel 2025 e 11,5 miliardi di entrate erariali. Ma il settore fisico vive da anni in un regime di proroghe, norme locali frammentate e concessioni scadute o rinviate. Dopo il riordino dell'online, il nodo è ora la rete retail: senza una disciplina organica il rischio è indebolire il presidio legale, favorire l'offerta illegale e compromettere investimenti, occupazione e gettito. Il riordino del gioco pubblico non è più soltanto una questione tecnica, né un dossier settoriale confinato al rapporto tra Stato, concessionari e rete distributiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

gioco legale l urgenza del riordino senza nuove regole crescono incertezza sommerso e rischi per l erario
© Iltempo.it - Gioco legale, l'urgenza del riordino. "Senza nuove regole crescono incertezza, sommerso e rischi per l'erario"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tensione sul riordino del gioco d’azzardo legale. Il nodo delle slot machine, il pressing delle Regioni e le accuse delle opposizioniIl termine previsto per il riordino del settore del gioco d’azzardo legale è fissato nella legge delega fiscale del 2026.

Caso Minetti: analisi legale e nuove regole per il dibattito onlineIl caso Minetti ha portato a un approfondimento legale con interventi di esperti che analizzano le implicazioni del procedimento.

Temi più discussi: Agsi in VI Commissione Senato: ‘L’ostracismo delle banche al gioco legale favorisce l’illegalità’; Chiacchio (AGSI) in audizione al Senato: Le banche continuano a chiudere i conti agli operatori del gioco legale; A Roseto degli Abruzzi l'evento di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo patologico; Non è un gioco, è azzardo, a Roma la presentazione del libro di Stefano Vaccari.

gioco legale l urgenzaGioco legale, l'urgenza del riordino. Senza nuove regole crescono incertezza, sommerso e rischi per l’erarioI numeri e le strategie di Agic, che riunisce Brightstar Lottery, Eurobet, Lottomatica, Flutter Southern Europe & Africa e, come socio aggregato, bet365 ... adnkronos.com

gioco legale l urgenzaConti correnti, la memoria di AGSI depositata in Senato: Stop all’esclusione bancaria degli operatori del gioco legaleIn occasione dell’audizione svoltasi ieri davanti alla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro del Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge AS n. 1595 recante disposizioni in materia di o ... pressgiochi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web