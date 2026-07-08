Il primo numero di una nuova pubblicazione è in edicola dal 29 luglio, con storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. La rivista presenta una lunga narrazione divisa in due puntate, arricchita da contenuti di diversi autori. La pubblicazione include anche approfondimenti e analisi sul panorama attuale dei fumetti, offrendo ai lettori un’ampia gamma di stili e generi.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Mark Rutte si preparava da tempo all’impatto con il fattore Trump, arrivato ieri al vertice di Ankara sulla scia delle consuete bordate. Il segretario generale della Nato continua a celebrare il riarmo europeo. Inteso però come il riarmo degli alleati europei e canadesi all’interno della Nato. Proprio quell’Alleanza di cui il presidente del principale azionista, gli Stati uniti, sembra non sapere più che farsene. E che al massimo gli serve a gestire crisi che Washington non vuole più affrontare direttamente, a partire dall’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Gioco di sponda, Rutte spinge i piani della Casa bianca sul riarmo europeo

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