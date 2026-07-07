Il Milan ha pianificato di pagare 5 milioni di euro netti all’anno al difensore e di versare una commissione di 5 milioni di euro al suo procuratore. Per ottenere il giocatore, il club acquisterà un giovane talento dalla Lazio. Recentemente, ci sarebbe stata una lieve battuta d’arresto nella trattativa, anche se si prevedono modalità specifiche per completare l’accordo.

Per arrivare a Gila, il Milan acquisterà un giovane talento della Lazio. Mario Gila e il Milan, una storia destinata ad avere un lieto fine. La Gazzetta scrive stamattina di una piccola frenata nel corso della trattativa, il quotidiano spiega anche poi l’escamotage che sarà utilizzato per chiudere l’affare. La Lazio, com’è noto, deve trasferire al Real Madrid il 50% della cifra incassata per la vendita (meno cinque milioni). E allora il Milan acquisterà anche un giovane talento del club di Lotito: Lorenzo Calvani, terzino sinistro classe 2008. Spiega la Gazzetta: “metà della cifra incassata per Gila, la Lazio dovrà girarla poi al Real Madrid. Ogni rilancio rossonero, perciò, è da considerarsi al 50%. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Gila al Milan: 5 milioni netti a lui e 5 di commissione al procuratore

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GILA AL MILANMANCA SOLO L'ACCORDO CON LA LAZIO DI LOTITO!GONCALO RAMOS GOL DECISIVO AL MONDIALE!

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