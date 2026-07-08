Il Tar Puglia ha deciso di riservarsi di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione della gara comunale per la gestione quinquennale dello stadio San Nicola. La questione riguarda la gestione dell’impianto, e la decisione giunge mentre si approfondiscono anche i problemi legati agli aspetti impiantistici dello stadio. La situazione si fa più complessa e ancora non si conoscono i tempi di una eventuale risposta.

La situazione adesso si complica anche sul fronte impiantistico. Si addensano le nubi sul futuro dello stadio San Nicola. Nella giornata di ieri il Tar Puglia si è riservato di decidere sulla richiesta di sospendere la gara del Comune di Bari per la gestione quinquennale dell’impianto. Alla procedura ha partecipato solo la Ssc Bari, la società della famiglia De Laurentiis ma la società di servizi e pulizie, la barese «La Lucente», ha impugnato il bando, sostenendo di non essere stata messa nella condizioni di partecipare perché penalizzata dal vantaggio competitivo della Ssc Bari per la programmazione di eventi e concerti già definitiva, di cui non vi era traccia negli atti della gara (cioè i recenti concerti da Vasco Rossi a quello di stasera di Tiziano Ferro). 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Gestione stadio San Nicola, ora il Comune vuole chiarimenti. E la situazione diventa sempre più complessa

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2 GIUGNO 2026 - BARI: SAN NICOLA TORNA AL COMUNE, SPUNTA STRISCIONE 'AFFITTASI'

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