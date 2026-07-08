In Germania, un individuo ha aperto il fuoco in un liceo a Schongau, vicino a Monaco di Baviera, provocando diversi feriti. L'aggressore è stato arrestato. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto dei feriti o sulle loro condizioni. La polizia ha intervenuto immediatamente sul luogo dell'incidente. L'episodio si è verificato nel corso della giornata.

Roma, 8 luglio 2026 – Attimi di terrore nel liceo Welfen Gymnasium di Schongau a sud-ovest di Monaco di Baviera, nel sud della Germania. Un individuo ha aperto il fuoco contro i presenti e ha ferito diverse persone. “Al momento sappiamo che diverse persone sono rimaste ferite presso la Welfen-Schule”, ha dichiarato la polizia. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, secondo quanto comunicato dalle stesse forze dell’ordine dell'Alta Baviera. Si sta ancora accertando il numero dei feriti e la gravità delle loro condizioni. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Germania, sparatoria in un Liceo: ci sono diversi feriti. Arrestato l’aggressore

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