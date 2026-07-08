Gazzetta dello Sport | Napoli prima le uscite | Manna al lavoro per alleggerire una rosa extralarge
Il Napoli si concentra prima sulla riduzione della rosa, ritenuta troppo numerosa. Il direttore sportivo sta lavorando per completare diverse cessioni prima di pensare ai nuovi acquisti. La priorità è alleggerire l’organico e il monte ingaggi, in linea con le direttive del presidente. La strategia mira a semplificare la squadra prima di intervenire sul mercato. Nessuna informazione su eventuali nomi coinvolti o tempistiche precise delle operazioni.
Il mercato del Napoli continua a essere condizionato da una priorità assoluta: ridurre una rosa diventata troppo numerosa. Prima di pensare ai nuovi acquisti, il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà completare una lunga serie di cessioni per alleggerire organico e monte ingaggi, seguendo la linea dettata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro si trova oggi a gestire una situazione senza precedenti, con decine di calciatori da sistemare prima di poter dare il via alle operazioni in entrata. Le parole del presidente hanno chiarito la strategia societaria: il Napoli conta ancora una rosa composta da quasi cinquanta elementi e almeno venticinque dovranno lasciare Castel Volturno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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