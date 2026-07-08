Gazzetta dello Sport | Napoli prima le uscite | Manna al lavoro per alleggerire una rosa extralarge

Notizia in breve

Il Napoli si concentra prima sulla riduzione della rosa, ritenuta troppo numerosa. Il direttore sportivo sta lavorando per completare diverse cessioni prima di pensare ai nuovi acquisti. La priorità è alleggerire l’organico e il monte ingaggi, in linea con le direttive del presidente. La strategia mira a semplificare la squadra prima di intervenire sul mercato. Nessuna informazione su eventuali nomi coinvolti o tempistiche precise delle operazioni.