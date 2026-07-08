Gasperini | Gasato per la Champions con la Roma ma staremo attenti… si rischiano brutte figure
Gian Piero Gasperini ha commentato la sua esperienza con la Roma, dicendo di essere entusiasta per aver raggiunto un obiettivo importante e di aver affrontato con entusiasmo la Champions League, una competizione che non disputava da molti anni. Tuttavia, ha aggiunto che bisogna mantenere alta la concentrazione e fare attenzione, perché ci sono rischi di brutte figure. Le sue parole sono state raccolte da una testata di informazione sportiva.
Gian Piero Gasperini, intercettato dai microfoni di Fanpage si è soffermato sul progetto Roma che riparte dalla soddisfazione personale di aver centrato un obiettivo importante: "Qui questa coppa da tanti anni. ma bisognerà affrontarla con la dovuta concentrazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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