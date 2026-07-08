Notizia in breve

Gian Piero Gasperini ha commentato la sua esperienza con la Roma, dicendo di essere entusiasta per aver raggiunto un obiettivo importante e di aver affrontato con entusiasmo la Champions League, una competizione che non disputava da molti anni. Tuttavia, ha aggiunto che bisogna mantenere alta la concentrazione e fare attenzione, perché ci sono rischi di brutte figure. Le sue parole sono state raccolte da una testata di informazione sportiva.