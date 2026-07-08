Il prezzo del gas naturale tutelato a giugno 2026 è aumentato leggermente, arrivando a 0,50 euro per metro cubo. Nel frattempo, il PSV, il prezzo di riferimento europeo, è diminuito rispetto a ieri. Questa variazione influisce sui costi delle utenze domestiche e sulle spese delle imprese, considerando che il costo del gas rappresenta una voce importante nei bilanci mensili.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è un tema centrale per famiglie e imprese, influenzando direttamente la spesa mensile delle utenze domestiche. Oggi, conoscere il valore aggiornato della materia prima è fondamentale per stimare quanto si pagherà in bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 8 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle singole società di vendita e può essere fisso o indicizzato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas: prezzo tutelato in lieve rialzo a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieri

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