Garlasco nuovi indizi | gli avvocati cercano in un campo
Gli avvocati stanno ispezionando un campo nelle vicinanze in cerca di nuovi indizi. Il caso dell’omicidio di una giovane donna avvenuto quasi diciannove anni fa a Garlasco rimane sotto osservazione, con aggiornamenti che potrebbero influire sulle ipotesi precedenti. La procura ha autorizzato le ricerche, che si concentrano su un’area specifica. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui risultati delle indagini in corso.
Il delitto di Garlasco continua a essere uno dei casi di cronaca più discussi d’Italia. A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, ogni nuovo sviluppo sembra rimettere in discussione elementi che fino a poco tempo fa apparivano consolidati. L’inchiesta, anziché avvicinarsi a una conclusione definitiva, continua ad arricchirsi di interrogativi, omissioni e particolari che alimentano nuove ipotesi investigative. >> “Trovato sull’Estathé”. Omicidio Garlasco, la scoperta della polizia scientifica sui rifiuti di Chiara Poggi Negli ultimi mesi il fascicolo ha assunto una direzione ancora più complessa. L’attenzione degli investigatori non è rivolta soltanto agli elementi raccolti all’epoca del delitto, ma anche al modo in cui furono condotte le prime indagini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Segui gli aggiornamenti su Garlasco.
Delitto di Garlasco, spuntano nuovi audio che incriminerebbero Sempio
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Garlasco, gli indizi contro Sempio e le sue contraddizioni: dal Dna al monologo, tutti i nuovi elementi
Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 11, un matrimonio cambia tutto: i fan cercano gli indizi!
Temi più discussi: Garlasco in Tv, le tracce di DNA di Sempio e la presunta docu-serie su Stasi; La prova digitale Il computer di Alberto Stasi e il dubbio che ha cambiato il processo di Garlasco; Garlasco, l'alibi dello scontrino di Sempio scricchiola: potrebbe essere della madre, la pista dell'amante; Ugo Ricci, il genetista di Garlasco: Così ho fatto riaprire il caso. Il Dna scardina una verità immodificabile.
Gli indizi univoci ed inequivocabili che non erano né univoci né iniquivocabili. @pessimozerbino in 15’, che sono più che sufficienti. Una suola a pois a pois a pois #garlasco youtu.be/EoSHAKIv4CI?is… via @YouTube x.com
Garlasco in Tv, l’ex carabiniere Gennaro Cassese indagato per falsa testimonianza: cosa non rivelò su SempioL’ex comandante indagato per omissioni relative all’interrogatorio del 2008: stasera gli ultimi aggiornamenti a Zona Bianca di Giuseppe Brindisi su Rete 4 ... libero.it
Garlasco, i guai di Cassese e i nuovi misteri su Chiara PoggiL'ex comandante dei Carabinieri è indagato per falsa testimonianza. Spunta anche una bici nera mai verbalizzata. Il caso torna a complicarsi ... panorama.it
Garlasco, i Poggi commissionano una nuova consulenza sulle scarpe di Stasi. Ma la difesa smonta tutto: in revisione la parte civile non può introdurre nuovi elementi di prova. E il giudice Vitelli: L’assenza di sangue non è un indizio certo A quasi diciannove facebook