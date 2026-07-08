Sono iniziati i lavori di riqualificazione del ponte della Mornera a Gallarate. La modifica della viabilità è prevista durante le operazioni di intervento, che coinvolgono la struttura. La durata stimata dei lavori non è stata comunicata. La riqualificazione riguarda la messa in sicurezza e il miglioramento delle condizioni del ponte. La circolazione sarà soggetta a variazioni temporanee fino al completamento dei lavori.

Gallarate, 7 luglio 2026 – Sono iniziati i lavori di riqualificazione del ponte della Mornera, uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti per la viabilità di Gallarate. L’opera, dal valore complessivo di quasi due milioni di euro, punta a migliorare gli standard di sicurezza della struttura attraverso un adeguamento alle normative vigenti, il rifacimento della pavimentazione e la sostituzione delle protezioni laterali. L’avvio del cantiere comporta già le prime modifiche alla circolazione. In questa fase iniziale è stata ridotta la carreggiata disponibile sul ponte, mentre è stata interdetta al traffico la rampa di accesso da via Baracca, nel quartiere Sciarè, verso Madonna in Campagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gallarate, via ai lavori sul ponte della Mornera: cambia la viabilità

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