Furto Fentanyl | dalla camera blindata ai registri speciali la gestione degli stupefacenti in ospedale
Sono in corso indagini per il furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto in un ospedale di Roma. La sostanza era conservata in una camera blindata, e i registri speciali sono stati verificati. La gestione degli stupefacenti prevede controlli rigorosi e registrazioni precise, ma ancora non è chiaro come siano stati sottratti i farmaci. Le autorità stanno cercando di ricostruire le modalità del furto e di identificare i responsabili.
Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze del furto di 80 fiale di Fentanyl all’Ospedale Israelitico di Roma, ma come funziona davvero nelle farmacie degli ospedali la gestione di farmaci come il Fentanyl? LaSalute di LaPresse lo ha chiesto a Marcello Pani, direttore dell’Unità operativa complessa di farmacia ospedaliera del Policlinico Gemelli Irccs di Roma, che ci fa entrare – virtualmente – nella stanza protetta da una porta blindata, dove alcune cassaforti custodiscono il Fentanyl e altri medicinali stupefacenti. “C’è una normativa molto stringente di riferimento, che garantisce tutta la gestione dei farmaci stupefacenti fin dall’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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