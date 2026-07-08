Furto Fentanyl | dalla camera blindata ai registri speciali la gestione degli stupefacenti in ospedale

Notizia in breve

Sono in corso indagini per il furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto in un ospedale di Roma. La sostanza era conservata in una camera blindata, e i registri speciali sono stati verificati. La gestione degli stupefacenti prevede controlli rigorosi e registrazioni precise, ma ancora non è chiaro come siano stati sottratti i farmaci. Le autorità stanno cercando di ricostruire le modalità del furto e di identificare i responsabili.