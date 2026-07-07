Oggi a Palazzo Chigi si è tenuto un tavolo tecnico sulla gestione del fentanyl, in seguito al furto di fiale avvenuto presso una farmacia di un ospedale romano. Durante l'incontro sono state discusse misure per rafforzare la custodia delle sostanze stupefacenti nelle farmacie e prevenire ulteriori furti. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali, e l'incontro ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine.

Si è svolto oggi a Palazzo Chigi un nuovo incontro sul furto di fiale di fentanyl dalla farmacia dell’Ospedale Israelitico di Roma. Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il comandante dei Nas dei Carabinieri, il Direttore della Dcsa-direzione centrale servizi antidroga e i rappresentanti della Dpa-Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze. Parte il tavolo tecnico di prevenzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fentanyl, riunione a Palazzo Chigi: al via il tavolo tecnico. Stretta sulla custodia degli stupefacenti nelle farmacie

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Roma, rubate 80 fiale di Fentanyl, riunione urgente a Palazzo Chigi. Cosa è successo

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