Il 2 giugno sono stati registrati sei furti di auto tra Asciano, Sovicille e Monteroni d’Arbia. I sospettati sono tutti parenti e coinvolti in questi episodi. Le auto sono state prese di mira in zone turistiche e le indagini sono in corso per accertare eventuali collegamenti tra i diversi episodi. Nessuna informazione è stata diffusa sui dettagli delle modalità o sui danni causati.

di Laura Valdesi SIENA I furti nelle macchine? Un affare di famiglia. Perché i presunti autori dei sei colpi messi a segno tutti il 2 giugno scorso, nei comuni di Asciano, Sovicille e Monteroni d’Arbia, sono uniti da un legame di parentela. Il padre, 58 anni, aveva portato infatti con sé figlio e nipote. Una trasferta quella della famiglia, in quanto sono residenti e domiciliati a San Miniato, in provincia di Pisa, e a Fucecchio che invece è nel Fiorentino. Nel mirino del terzetto, secondo i carabinieri della Compagnia di Siena guidati dal maggiore Dario Cocchioni, soprattutto turisti che si erano fermati in alcune delle località più belle del Senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furti, ’affare’ di famiglia. Sei spaccate sulle auto nelle zone turistiche

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