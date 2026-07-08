Nella notte tra viale Cavour e Mameli, la polizia ha inseguito un veicolo che ha tentato di sfuggire a un controllo, culminando con l’arresto di un uomo di 46 anni. Durante l’episodio, alcuni residenti hanno riferito di aver sentito un colpo, mentre altri hanno segnalato rumori di fuochi d’artificio o petardi. In una chat pubblica, alcuni utenti hanno scritto di aver udito chiaramente un colpo di pistola intorno alle 3 del mattino nella zona dell’Antiporto.

C’è chi si è svegliato di soprassalto, perché aveva sentito un colpo. Non ben definito. Fuochi artificiali? Botti? Possibile nel cuore della notte? Chi invece, in una chat pubblica, lunedì mattina diceva di aver udito distintamente intorno alle 3, nella zona Antiporto, un colpo di pistola. Rimanendo impressionato e chiedendo se qualcuno sapeva nulla dell’intervento compiuto dalla polizia. L’arcano è stato svelato ieri quando in tribunale, al primo piano di palazzo di giustizia, si è presentato un senese di 46 anni finito agli arresti domiciliari con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e fuga pericolosa, quest’ultima introdotta con l’entrata in vigore dell’ultimo decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fuga all’alt della polizia. Inseguimento nella notte fra viale Cavour e Mameli. Arrestato 46enne senese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Non si ferma all'alt della polizia: inseguimento nella notte tra le vie di Siena

Notizie e thread social correlati

Siena: non si ferma all’alt della polizia, 46enne arrestato dopo inseguimentoUn uomo di 46 anni di Siena è stato arrestato dopo un inseguimento che si è concluso con il suo fermo.

Giugliano, fuga nella notte con un’auto rubata: 19enne arrestato dopo un inseguimento nei campiUn giovane di 19 anni è stato arrestato dopo aver tentato di scappare con un’auto rubata e aver provocato un inseguimento tra i campi.

Temi più discussi: Abruzzo, alt carabinieri, moto non si ferma: un morto in inseguimento; Curno, l’auto non si ferma all’alt: l’inseguimento finisce contro la portineria della Brembo. Poi la fuga a piedi; Moto in fuga sperona l’auto della polizia locale: danni al mezzo per 6 mila euro; Fugge all'alt, colpisce paletta del carabiniere e si dà a una fuga rocambolesca: arrestato.

Siena, non si ferma all'alt della Polizia e si dà alla fuga: arrestato x.com

Fuga all’alt della polizia. Inseguimento nella notte fra viale Cavour e Mameli. Arrestato 46enne seneseAccusato di fuga pericolosa, resistenza e lesioni: era senza patente. Con lui in macchina una 38enne ed un grossetano di 43 anni. Esploso un colpo in aria che è stato sentito dai residenti della zona ... lanazione.it

FUGGE ALL'ALT DELLA POLIZIA E SI OPPONE AL FERMO: ARRESTATO 46ENNE A SIENAL’uomo è stato bloccato dopo un inseguimento notturno per le vie cittadine. Contestati fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Inseguimento nella notte a Siena: un 46enne è stato ar ... oksiena.it

E se ci fossero gruppi di resistenza armata del Tibet, dello Xinjiang, della Mongolia Interna e della Manciuria che formassero un'alleanza e rivendicassero l'indipendenza dalla Cina? reddit