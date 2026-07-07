Un uomo di 46 anni di Siena è stato arrestato dopo un inseguimento che si è concluso con il suo fermo. La Polizia di Stato aveva tentato di fermarlo, ma lui non si è fermato all’alt, dando il via a un inseguimento. Durante l’arresto, ha opposto resistenza e ha causato lesioni a uno degli agenti presenti.

SIENA – Un uomo di 46 anni, residente a Siena, e’ stato arrestato dalla Polizia di Stato per fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo si era dato alla fuga a bordo della propria auto senza fermarsi all’Alt Polizia ed è stato bloccato dagli agenti dopo un inseguimento. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio dipattugliamento del territorio, alle 2.30 circa del 6 luglio 2026, all’altezza dell’incrocio tra via Guido da Siena e Strada Petriccio e Belriguardo, si sono imbattuti in un’autovettura sospetta che volevanosottoporre a controllo. L’auto, tuttavia, non si è fermata dandosi alla fuga e allontanandosi repentinamente per via Milanesi e poi, controsenso, con una manovra spericolata in Viale Mameli. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Siena: non si ferma all’alt della polizia, 46enne arrestato dopo inseguimento

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Siena, uomo fuori controllo bloccato dai Carabinieri

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