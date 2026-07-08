Fregene serate sotto le stelle | musica live mercatini e negozi aperti

A Fregene, ogni giovedì sera si svolge la rassegna “I Giovedì di Fregene” lungo viale Castellammare. La manifestazione prevede musica dal vivo, mercatini, negozi aperti e spettacoli. L’evento si tiene durante l’estate e offre intrattenimento serale a residenti e visitatori. La manifestazione si ripete ogni settimana, coinvolgendo diversi artisti e artigiani locali. Non sono stati segnalati problemi o variazioni rispetto alla programmazione prevista.

Fiumicino, 8 luglio 2026 – L’estate di Fregene si accende con “I Giovedì di Fregene”, la rassegna serale che porta in viale Castellammare musica dal vivo, mercatini, artigianato, negozi aperti e spettacoli live. Gli appuntamenti sono in programma tutti i fino al 27 agosto, a partire dalle 18.30, con l’obiettivo di animare il litorale, valorizzare le attività commerciali e offrire a residenti, turisti e famiglie un’occasione per vivere Fregene nelle sere d’estate. I Giovedì di Fregene: eventi, musica e shopping sul litorale. Il format punta a trasformare il centro di Fregene in un grande spazio all’aperto dedicato al tempo libero. Lungo viale Castellammare ci saranno eventi musicali, concerti, spettacoli live, mercatini e artigianato, con prodotti, creazioni e idee uniche. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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