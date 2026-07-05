Dopo la vittoria del Marocco contro il Canada ai Mondiali negli Stati Uniti, si sono verificati disordini in diverse città europee. Le celebrazioni hanno coinvolto principalmente le comunità marocchine, portando a episodi di violenza e scontri con le forze dell’ordine. La vittoria ha permesso alla squadra nordafricana di accedere ai quarti di finale del torneo. Le manifestazioni si sono svolte in varie città, con alcuni momenti di tensione e danni materiali.

Nuova serata di disordini in Europa per la vittoria del Marocco contro il Canada ai mondiali in corso negli Stati Uniti. La squadra nordafricana ha eliminato quella nordamericana e si è assicurata così l’accesso ai quarti di finale, scatenando i festeggiamenti in gran parte delle città europee, dove la presenza marocchina è sempre più massiccia. A Torino, nel quartiere Barriera di Milano, noto per essere multietnico e problematico, sono stati esplosi fuochi d’artificio ad altezza uomo e anche contro le auto per “festeggiare”, pretesto per fare caos, causando problemi di sicurezza e anche di viabilità, perché la strada è stata implicitamente chiusa al traffico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilgiornale.it - Il Marocco passa ai quarti di finale dei Mondiali e l’Europa piomba nel caos: i “festeggiamenti” violenti da Londra a Torino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Marocco vincerà la prossima partita

Notizie e thread social correlati

Mondiali, il Marocco è la prima qualificata ai quarti di finale: Canada battuto 3-0Il Marocco ha battuto il Canada 3-0 e si è qualificato ai quarti di finale dei Mondiali.

Mondiali 2026, i risultati degli ottavi di finale e il tabellone aggiornato dei quarti: Francia e Marocco qualificateLe otto partite degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 si sono svolte tra sabato 4 e martedì 7 luglio, con Francia e Marocco che si sono...

Temi più discussi: Mondiali: Olanda in lacrime, segna Gakpo ma non basta: il Marocco passa ai rigori; Mondiali di Calcio 2026 2026 - Canada - Marocco 0-3: Highlights - Video; La Francia non incanta, ma basta un rigore di Mbappé per eliminare il Paraguay: ai quarti c'è il Marocco; Il Marocco riprende l’Olanda e passa ai rigori: agli ottavi c’è il Canada.

Nuova impresa del calcio arabo e nordafricano. Il Marocco passa ai quarti di finale dei mondiali. Eliminato il Canada, sconfitto 3-0. x.com

Marocco e Francia ai quarti. Ounahi trascina i Leoni dell’Atlante, Mbappé piega il ParaguayA Houston nordafricani piegano il Canada per 3-0, mentre a Philadelphia i Bleus faticano più del previsto per avere ragione del Paraguay (1 a 0). Francia e Marocco si sfideranno il 9 luglio a Boston n ... ilsole24ore.com

La Francia non incanta, ma basta un rigore di Mbappé per eliminare il Paraguay: ai quarti c'è il MaroccoLa Francia non brilla, ma passa ai quarti di finale dove affronterà il Marocco il 9 luglio alle 22. Alla squadra di Deschamps basta un gol di Mbappé su rigore al 70', che sale a quota 7 e aggancia Mes ... msn.com

l'harassment che ricevi in Marocco è per lo più colpa tua, a dire il vero. però è facile da risolvere reddit