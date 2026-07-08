Durante le serate delle Olimpiadi del Cuore 2026, organizzate nei giorni scorsi ai Bagni Assunta e al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi, è stata annunciata una ricorrenza storica: i 100 anni dei Camilliani. L’evento benefico, condotto da un noto conduttore, ha visto la partecipazione di numerosi volontari e sostenitori. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla storia dei Camilliani o su eventuali celebrazioni particolari legate alla ricorrenza.

Nel corso delle serate delle Olimpiadi del Cuore 2026 (Mattone del Cuore 2026, l’evento benefico di Paolo Brosio), tenutesi nei giorni scorsi ai Bagni Assunta e al Tennis Club Italia di Forte dei Marmi, è emersa una notizia storica di particolare rilievo. Ebbene sì, aneddoti capaci di riportare alla luce le radici culturali e sociali della Versilia. Un fatto assai curioso e interessante a nostro modo di vedere, che possiamo riportarvi integralmente. Grazie alle testimonianze e alle ricerche presentate nel corso dell’evento benefico in Versilia, è stato in sostanza possibile ricostruire con esattezza la nascita del primo nucleo camilliano a Vittoria Apuana. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Forte dei Marmi: curiosità e retroscena sui 100 anni dei Camilliani

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