A Forte dei Marmi, due persone sono state fermate mentre si trovavano a bordo di un’auto, parcheggiata tra alcune ville. Si trovavano in quella posizione da tempo, apparentemente a osservare le proprietà. La polizia ha intercettato e bloccato i due individui prima che potessero compiere eventuali azioni criminali. Le autorità stanno verificando i dettagli e il motivo di quella presenza. Non sono stati segnalati danni o furti.

Forte dei Marmi (Lucca), 8 luglio 2026 – Erano appostati in auto, a monitorare alcune ville, con il probabile intento di mettere a segno qualche colpo. Ma l’intuito dei carabinieri di Forte dei Marmi è stato utile a identificare i tre soggetti, tutti con precedenti, anche recenti, per furto. L’auto in sosta, le tre persone a bordo. Nell’ambito di un articolato dispositivo di controllo, rafforzato dall’impiego di ulteriori pattuglie a supporto dei servizi ordinari, i carabinieri hanno infatti notato un’autovettura in sosta in prossimità di alcune abitazioni, con tre persone a bordo il cui comportamento ha destato l’attenzione dei militari. Numerosi precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forte dei Marmi, bloccati prima di compiere colpi: erano appostati in auto tra le ville

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