Claudia Campagnola ha portato in scena a Frosinone “Flora e i mariti sua”, un adattamento teatrale. La rappresentazione ha coinvolto il pubblico con interpretazioni intense e scene curate nei dettagli. La pièce si ispira alla letteratura sudamericana, mescolando elementi di magia e realismo. La performance si è svolta in un teatro locale, attirando un pubblico vario. La regia ha puntato sulla fedeltà al testo originale, creando un’atmosfera tra tradizione e innovazione.

La magia di Amado nella Roma trasteverina. Il fascino senza tempo della letteratura sudamericana incontra l’anima verace della capitale d’inizio Novecento. Nasce da questa suggestiva contaminazione lo spettacolo Flora e li mariti sua, un adattamento teatrale scritto da Toni Fornari e liberamente ispirato al celebre romanzo passionale Dona Flor e i suoi due mariti dello scrittore brasiliano Jorge Amado. La commedia si inserisce nel ricco cartellone di appuntamenti che animano il territorio laziale, arricchendo l’offerta culturale cittadina al pari delle più attese rassegne teatrali estive che caratterizzano la stagione calda. Sotto la... 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - “Flora e li mariti sua”: Claudia Campagnola in scena a Frosinone

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