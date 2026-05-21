Corte malatestiana estate in scena Apre Preziosi chiude Flora Canto

La Corte Malatestiana si prepara a vivere un’estate ricca di eventi, con un calendario che comprende 14 appuntamenti tra teatro, musica, opera, danza e spettacoli per bambini. La programmazione si apre con un evento di teatro e si conclude con uno dedicato alla lirica. Durante la stagione, sono previste varie collaborazioni e momenti dedicati a diverse forme artistiche, offrendo così un’offerta culturale diversificata per il pubblico.

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La Corte Malatestiana torna ad animarsi d’estate con 14 appuntamenti tra prosa, concerti, lirica, danza, spettacoli per bambini e collaborazioni. " Corte in scena 2026 " è stata presentata ieri dalla Fondazione Teatro della Fortuna insieme al Comune di Fano, ai partner culturali e ai soci Bcc e Fondazione Carifano. "Abbiamo chiuso una stagione con numeri record – spiega il sovrintendente Stefano Mirisola –. Questo ci fa capire che il teatro può vivere davvero 12 mesi su 12". Un concetto ribadito dall’assessore alla Cultura Lucia Tarsi, che ha definito la Corte "la naturale prosecuzione del Teatro". Si parte il 2 giugno alle 18.30 con il concerto inaugurale gratuito (posto numerato, ritiro biglietti in botteghino) dedicato agli 80 anni della Repubblica e agli 80 anni del voto alle donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corte malatestiana, estate in scena. Apre Preziosi, chiude Flora Canto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cantando sotto le stelle con Flora Canto al Teatro BrancaccioDopo il grande successo dell’anteprima torinese, è in tour nei principali teatri italiani la nuova, attesissima edizione di "Cantando sotto la... Enrico Brignano compie 60 anni, gli auguri di Flora CantoSessant’anni celebrati nella sua Roma, tra amici storici, affetti familiari e un’atmosfera elegante ma profondamente calorosa. Corte malatestiana, estate in scena. Apre Preziosi, chiude Flora CantoDa 2 giugno 14 eventi tra teatro, lirica e concerti. E per la Fano dei Cesari spazio alla musica del Gladiatore ... ilrestodelcarlino.it