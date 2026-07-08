Flavio Cobolli ha dichiarato di sentirsi sottovalutato, nonostante sia tra i primi in classifica, dietro a Sinner e Musetti. Ha espresso il desiderio di ricevere più riconoscimenti per i risultati ottenuti. La sua soddisfazione per il momento positivo si mescola a una leggera delusione per la mancanza di considerazione. Le sue parole sono state pubblicate dopo aver raggiunto un traguardo importante nella sua carriera.

"Mi sento sottovalutato: sono dietro a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma vorrei essere più apprezzato". Flavio Cobolli si gode il momento più bello della sua carriera, ma non nasconde una piccola amarezza. A Wimbledon il tennis italiano continua a correre e, oltre ai riflettori puntati su Jannik Sinner, c'è anche il romano che si è preso con autorità un posto tra i migliori otto del torneo. La vittoria contro Alex De Minaur, numero sei del mondo, vale molto più di un semplice quarto di finale. L'australiano è uno dei giocatori più continui del circuito e batterlo sull'erba, in tre set, rappresenta una dimostrazione di maturità. Cobolli lo ha aggredito fin dall'inizio, senza lasciarsi trascinare nel ritmo imposto dall'avversario, trovando spesso la soluzione giusta anche negli scambi più lunghi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Flavio Cobolli, "mi sento sottovalutato": che botta su Sinner

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