Un tennista emergente ha raggiunto la finale a Roland Garros e i quarti a Wimbledon in poco più di un mese, consolidando il suo ruolo tra i primi dieci al mondo. Dopo aver fatto un grande salto di qualità negli ultimi due anni, si è detto sottovalutato ma motivato, sottolineando che la pressione è tutta rivolta a un avversario di alto livello. Ha inoltre affermato che questa situazione gli dà energia per proseguire la scalata.

Flavio Cobolli ha svoltato ed è ormai un giocatore da top10 a tutti gli effetti. Raggiungere in poco più di un mese la finale al Roland Garros e poi i quarti a Wimbledon rappresenta un’impresa davvero notevole per un tennista emergente, che ha effettuato nell’ultimo biennio un grande salto di qualità e adesso non vuole fermarsi. Il romano, dopo il netto successo in tre set sull’australiano Alex De Minaur, sfiderà infatti al prossimo turno da favorito la wild card britannica Arthur Fery. “ Alex credo che sia un giocatore stratosferico. Batterlo oggi mi fa sentire pronto, soprattutto tre set a zero. Mi ha dato tante risposte e credo abbia dato tante risposte anche ai miei avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli si sfoga: “Sono sottovalutato, ma questo mi dà più energia. La pressione è tutta addosso a Sinner”

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