L’avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon si è conclusa ai quarti di finale, come un anno fa. Questa volta, la sconfitta contro un giocatore britannico con wild card ha lasciato delusione. Cobolli ha commentato di essersi sentito solo e impotente in campo, riconoscendo di aver espresso frustrazione verso suo padre, che non meritava quelle emozioni. La partita contro Fery ha interrotto la corsa, lasciando un risultato che non si aspettava.

Si è interrotta come un anno fa ai quarti di finale l’avventura londinese di Flavio Cobolli nel torneo di Wimbledon, ma se nel 2025 la sconfitta con Novak Djokovic era ampiamente prevedibile quella odierna contro la wild card britannica Arthur Fery lascia l’amaro in bocca. Il numero 10 del ranking ATP ha ceduto in tre set (6-4 7-6 6-0) ad un giocatore che si presentava ai Championships da n.114 al mondo, non confermando quanto di buono aveva fatto vedere nei turni precedenti contro Karen Khachanov e soprattutto contro Alex De Minaur. “ Ho sentito che il gioco di Arthur fosse perfetto per lui, anche in relazione a come ho giocato io. Credo che per lui sia stata la partita ideale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli lucido: “Mi sentivo solo e impotente su quel campo. Mio padre non meritava la mia frustrazione”

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