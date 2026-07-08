Un uomo travestito da carabiniere ha derubato un’anziana in stazione, portandogli via oro e gioielli. La vittima aveva ricevuto una telefonata in cui si affermava che un parente era in pericolo, poi il falso ufficiale si è presentato per “verificare” e ha sottratto i beni. La truffa si è svolta con il consueto schema, coinvolgendo anziani e usando minacce telefoniche. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ad Arezzo la truffa dei “finti carabinieri” torna a colpire, con il solito copione vigliacco: telefonata allarmante, parente nei guai, autorità inventate e anziani presi di mira come fossero sportelli bancomat con le gambe. Solo che questa volta il teatrino è finito prima dell’ultimo atto. Un uomo di 35 anni, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato dopo essersi presentato a casa di una donna di 62 anni residente ad Arezzo, spacciandosi per appartenente alle Forze dell’Ordine. Alla vittima avrebbe raccontato che l’auto del padre defunto era stata utilizzata per commettere una rapina e che, per scagionarla da ogni responsabilità, sarebbe stato necessario confrontare l’oro in suo possesso con quello oggetto del reato. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Finto carabiniere ruba oro a una donna: stavolta il copione finisce in stazione

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Mr Oro smaschera una tentata truffa | Mr Oro: tutto ha un prezzo

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