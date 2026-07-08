Olimpia Milano ha annunciato l'acquisto di Darius Thompson, completando così il suo roster. La trattativa è durata diversi mesi, con interruzioni legate a interessi di altri club come Efes Istanbul e Valencia. Thompson si è unito alla squadra, mentre Poeta aspetta ancora RJ Cole per definire il ruolo di regista. La conclusione della trattativa segna la fine di un lungo inseguimento iniziato già nelle scorse stagioni.

Un lungo inseguimento giunto finalmente al termine. È quello dell’ Olimpia Milano nei confronti di Darius Thompson. È da svariate estati che se ne parla, ma poi per un motivo o per l’altro la trattativa veniva interrotta, prima a causa dell’Efes Istanbul, poi di Valencia. Adesso il matrimonio è finalmente giunto a compimento. Così l’ Armani ha il suo nuovo playmaker, con tanto di preziosissimo passaporto italiano per matrimonio e status da tricolore per aver disputato nella scorsa estate l’Europeo proprio con gli azzurri. Classe 1995, già in Italia un paio di anni con Brindisi a inizio carriera, arriva da Valencia dove è stato tra i protagonisti della squadra che ha stupito l’ Eurolega, rompendo qualsiasi regola a livello di modalità di gioco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Finalmente Olimpia. Thompson sbarca a Milano. Poeta aspetta solo RJ Cole per completare la regia

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