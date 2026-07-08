Fiera ‘Più libri più liberi’ Giuli | ‘bene lo stop al patentino antifascista’

La fiera “Più libri più liberi” ha revocato l’obbligo del patentino antifascista, secondo quanto dichiarato da un rappresentante. La decisione è stata accolta positivamente dal portavoce, che ha espresso soddisfazione per questa scelta. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza più richiedere certificazioni specifiche legate a posizioni politiche. La modifica riguarda la modalità di accesso e partecipazione all’evento.

“Accolgo con favore la decisione di revocare qualsiasi forma di ‘patentino antifascista’ per la manifestazione “Più libri più liberi” “Come già testimoniato pubblicamente da intellettuali e editori di varia estrazione e comune buon senso, la cultura deve rimanere uno spazio di libertà, aperto al pluralismo e al confronto, senza filtri anacronistici o certificazioni di natura ideologica. La qualità delle opere e delle idee è l’unico criterio che deve orientare la vita culturale della nostra nazione”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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