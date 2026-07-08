Ferrari ara rotante bandita? La Rossa ha un jolly

La FIA sta indagando sulle ali mobili in Formula 1, con particolare attenzione alle monoposto di Red Bull. La scuderia anglo-austriaca è sotto scrutinio per il possibile utilizzo di tecnologie non conformi. La Ferrari, invece, non è coinvolta nelle inchieste e sembra sicura del proprio progetto di ali rotanti, che non è attualmente oggetto di indagini. La Federazione ha avviato verifiche a seguito di incidenti recenti di un pilota di Red Bull.

F1, ali mobili sotto inchiesta FIA? La Red Bull è nei guai, ma la Ferrari sembra sicura del suo progetto. I recenti incidenti di Verstappen hanno spinto la Federazione a indagare sulle nuove ali rotanti. Mentre la scuderia anglo-austriaca cerca soluzioni, a Maranello regna un clima di totale fiducia. Cosa è successo? Allarme sicurezza in pista per i cedimenti sulla RB22 La FIA ha deciso di accendere un faro sui progetti aerodinamici estremi dopo i 2 incidenti che hanno coinvolto la monoposto di Max Verstappen nelle ultime settimane. Nelle qualifiche in Austria e nel finale di gara a Silverstone, il pilota olandese è finito a muro a causa di un malfunzionamento all’ala posteriore, rimasta parzialmente aperta in fase di frenata. 🔗 Leggi su Sportface.it

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