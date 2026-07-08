Alle 19:00 è stato introdotto l’aggiornamento FC 26 “Nuova EVO”, che introduce una trasformazione tattica chiamata “Dalla fascia al gol”. Questa evoluzione consente ai giocatori di cambiare ruolo e migliorare le performance offensive. La novità riguarda un percorso di crescita che permette di passare da un ruolo di supporto laterale a un ruolo più immediato nel finalizzare le azioni. L’aggiornamento si concentra su modifiche strategiche e miglioramenti delle capacità dei giocatori nel gioco.

Cambio di ruolo e boost mostruoso: arriva l’Evoluzione “Dalla fascia al gol” su FC 26. Il laboratorio di Ultimate Team si aggiorna alle ore 19:00 con un percorso di trasformazione tattica a dir poco clamoroso. La nuova Evoluzione si chiama Dalla fascia al gol ed è stata esplicitamente progettata per prendere un esterno d’attacco purissimo, tutto corsa e dribbling, e reinventarlo totalmente nelle vesti di un letale centravanti d’area di rigore, iniettandogli i movimenti e il killer instinct necessari per guidare l’attacco. L’investimento richiesto per i club è decisamente accessibile in rapporto alla qualità del potenziamento: lo sblocco dello slot costa infatti 50. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26: Nuova EVO Dalla fascia al gol (from flank to finish)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Op Zoek Naar De Nieuwe Luis Diaz | GameChangers

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Reattività al massimo su FC 26: come funziona la nuova Evo Sensi Acuti

FC 26, killer sotto porta: arriva l’Evo Sensazione da golUna nuova evoluzione chiamata “Sensazione da gol” è stata introdotta su FC 26, dedicata a migliorare le capacità di tiro degli attaccanti nel...

Temi più discussi: Guida FC 26: Migliori giocatori per Atlantic Miracle Evolution; Guida FC 26: Migliori giocatori per Creative Outlet Evolution; Guida FC 26: Migliori giocatori per l'Evolution Furia Ceca; Guida FC 26: Migliori giocatori per l'evoluzione Creating Space.

Rematch vs Fifa FC26, quale è migliore da giocare e offre una grande esperienza reddit

Quadruplo slot su FC 26: come funziona la nuova Evoluzione Stato di flusso (flow state)I menu di Ultimate Team si arricchiscono con un nuovo laboratorio economico interamente focalizzato sulla fluidità di manovra e sul controllo del pallone. La nuova Evoluzione si chiama Stato di flusso ... imiglioridififa.com

Upgrade totale su FC 26: i requisiti dell’Evo Re della fase a eliminazione (Knockout king)Il laboratorio di Ultimate Team si aggiorna con un percorso premium di assoluto spessore, pensato per chi vuole forgiare un attaccante o un trequartista ... imiglioridififa.com