Una nuova evoluzione chiamata “Sensazione da gol” è stata introdotta su FC 26, dedicata a migliorare le capacità di tiro degli attaccanti nel laboratorio di Ultimate Team. Questa aggiornamento mira a perfezionare le doti balistiche dei giocatori, offrendo agli utenti un percorso di miglioramento specifico per ottimizzare le performance sotto porta.

Istinto da vero bomber: debutta la nuova Evoluzione “Sensazione da gol” su FC 26. Il laboratorio di Ultimate Team si arricchisce con un percorso di aggiornamento mirato specificamente a rifinire le doti balistiche dei vostri attaccanti. La nuova Evoluzione si chiama Sensazione da gol ed è stata strutturata per infondere una precisione chirurgica negli ultimi metri, trasformando ogni pallone che transita nel terzo finale di campo in una seria minaccia per il portiere avversario. Una grandissima notizia per i videogiocatori: lo sblocco di questo slot è completamente gratuito. Attenzione però a un vincolo importante: la sfida può essere attivata e gestita esclusivamente tramite Companion App o Web App (Solo app). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, killer sotto porta: arriva l’Evo Sensazione da gol

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