Il leader dell’estrema destra britannica ha annunciato il ritiro e la successiva ricandidatura al suo seggio parlamentare, senza il supporto di altri partiti. La decisione viene interpretata come un tentativo di ottenere una nuova legittimazione popolare, ma è stata criticata come una mossa disperata. La scelta avviene in un momento di sospetti riguardo a finanziamenti occulti collegati alla sua attività politica.

Londra, 8 luglio 2026 – Dimettersi per poi ricandidarsi allo stesso seggio. La scelta plateale del leader dell’estrema destra britannica Nigel Farage di rimettere in palio il proprio posto nel parlamento alla ricerca di una nuova legittimazione popolare non trova sponda nelle altre forze politiche d’Oltremanica. Sia conservatori che laburisti, ma anche verdi e liberali, infatti, hanno annunciato che boicotteranno le elezioni suppletive, non presentando candidati. Farage ha messo su un “circo”, cercando “disperatamente di cambiare argomento” rispetto alle accuse di finanziamenti occulti piovute su di lui, spiega un portavoce del Labour. “Nessuno si lascerà coinvolgere da questa manovra politica – promette la ministra degli Esteri Yvette Cooper –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Farage e l'ombra dei finanziamenti occulti. “Dimettersi e ricandidarsi una mossa disperata per coprire gli scandali”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carlo primo re a fare la dichiarazione dei redditi. La mossa dopo gli scandaliRe Carlo ha presentato la sua prima dichiarazione dei redditi, diventando il primo sovrano a farlo.

Scandalo finanziamenti, Farage si dimette dal Parlamento dopo le accuse: «Non ho infranto la legge, decideranno gli elettori»Nigel Farage si dimette dal Parlamento britannico dopo essere stato coinvolto in uno scandalo sui finanziamenti.

Temi più discussi: Farage si dimette da deputato, ma rilancia ricandidandosi; Farage si dimette da deputato e rilancia la sfida: Saranno gli elettori a giudicarmi; Farage, in nome dei miliardari sovranisti; Lite in strada davanti alla polizia: 20enne aggredito e arrestato. Scoppia la polemica dopo il video.

I leader riformisti si affrontano come 'topi in un sacco' su chi potrebbe sostituire Farage reddit

Farage e l'ombra dei finanziamenti occulti. Dimettersi e ricandidarsi una mossa disperata per coprire gli scandaliIl leader del partito di estrema destra britannico Reform UK lascia il seggio, invocando le suppletive. Ma gli altri partiti boicottano il voto: Una farsa, non candidiamo nessuno. I fondi sospetti d ... quotidiano.net

#ilGIORNOdelGIUDIZIO - Results on X | Live Posts & Updates x.com

S’è sopita la fronda contro Starmer, che si getta nella lotta contro l’estremo FarageNigel Farage non ama il Regno Unito, non crede nel paese e non fa che lamentarsi di come vanno le cose, dice Keir Starmer, che alla conferenza del Labour ha tentato di presentarsi come paladino ... ilfoglio.it