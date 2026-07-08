Farage e l' ombra dei finanziamenti occulti Dimettersi e ricandidarsi una mossa disperata per coprire gli scandali

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader dell’estrema destra britannica ha annunciato il ritiro e la successiva ricandidatura al suo seggio parlamentare, senza il supporto di altri partiti. La decisione viene interpretata come un tentativo di ottenere una nuova legittimazione popolare, ma è stata criticata come una mossa disperata. La scelta avviene in un momento di sospetti riguardo a finanziamenti occulti collegati alla sua attività politica.

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Londra, 8 luglio 2026 – Dimettersi per poi ricandidarsi allo stesso seggio. La scelta plateale del leader dell’estrema destra britannica  Nigel Farage di rimettere in palio il proprio posto nel parlamento alla ricerca di una nuova legittimazione popolare non trova sponda nelle altre forze politiche d’Oltremanica. Sia conservatori che laburisti, ma anche verdi e liberali, infatti, hanno annunciato che boicotteranno le elezioni suppletive, non presentando candidati. Farage ha messo su un “circo”, cercando “disperatamente di cambiare argomento” rispetto alle accuse di finanziamenti occulti piovute su di lui, spiega un portavoce del Labour. “Nessuno si lascerà coinvolgere da questa manovra politica  – promette la ministra degli Esteri Yvette Cooper –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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