Far Cry 7 | Ubisoft cambia davvero la saga? Il nuovo leak svela dettagli interessanti

Notizia in breve

Un nuovo leak su Far Cry 7 suggerisce possibili cambiamenti significativi nella serie. Secondo le indiscrezioni, il gioco potrebbe adottare meccaniche e ambientazioni diverse rispetto ai capitoli precedenti. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le informazioni indicano una possibile svolta nel gameplay e nella narrazione. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, anche se resta da verificare la sua attendibilità.