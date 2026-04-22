Devil May Cry 2 | col nuovo trailer arrivano su Netflix i cattivi storici della saga videoludica

Da movieplayer.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Netflix è stato pubblicato il trailer della seconda stagione di Devil May Cry, attesa per il 12 maggio. Nel video compaiono due dei principali antagonisti della serie, Arius e Mundus, che saranno protagonisti di questa nuova fase. La saga videoludica vede Dante e Vergil tornare a fronteggiarsi in un nuovo capitolo che si concentra anche sui personaggi antagonisti.

Dante e Vergil tornano a darsi battaglia il 12 maggio: Netflix ha rilasciato il trailer della seconda stagione, mostrando due cattivi storici della saga, come Arius e Mundus. La prima stagione di Devil May Cry era solo un antipasto, ma con il nuovo trailer Netflix ha deciso di fare sul serio. La data d'uscita è fissata per il 12 maggio e stavolta non ci si limita a qualche combattimento coreografico: al centro di tutto c'è la faida tra Dante e suo fratello Vergil, un legame fatto di sangue e spade che sta per esplodere definitivamente. Se lo scorso capitolo era servito a scaldare i motori, qui si entra direttamente nell'inferno. Arius e Mundus: i nuovi incubi di Dante La vera notizia bomba che arriva dal trailer della serie .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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