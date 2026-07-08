Nel 2025, più di 3.000 studenti saranno coinvolti in iniziative promosse da un ordine professionale dedicato ai Consulenti del Lavoro. L’obiettivo dichiarato è investire sulle nuove generazioni per plasmare il futuro del lavoro. La scelta di puntare sui giovani si traduce in programmi educativi e attività di formazione rivolte alle scuole e agli studenti, con l’intento di preparare le competenze di domani.

Un Ordine professionale che sceglie di investire sul futuro del lavoro partendo dalle nuove generazioni. È questo il messaggio che emerge dal Bilancio POP 2025 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Torino, presentato dal Presidente Fabrizio Bontempo nel corso dell'Assemblea degli Iscritti che ha approvato il rendiconto consuntivo dell'esercizio 2025. Tra i dati più significativi del documento spicca l'impegno dedicato all'orientamento e alla diffusione della cultura del lavoro: nel corso del 2025 l'Ordine ha incontrato oltre 3.000 studenti attraverso il progetto GenL – Generazione Legalità e numerose iniziative realizzate nelle scuole, nelle università e nei principali eventi dedicati ai giovani, tra cui il Salone Internazionale del Libro, il Truck Tour, le Universiadi e il Torino Comics. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fabrizio Bontempo: "I Consulenti del Lavoro investono sul futuro del lavoro". Oltre 3.000 studenti coinvolti nel 2025

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