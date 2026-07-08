Una nuova asta per l’ex succursale dell’ex Ipsia a Pontedera si terrà entro l’autunno. La demolizione dell’edificio non è ancora in programma e la procedura di vendita è stata avviata di recente. La struttura, ancora in piedi, non ha subito interventi di smantellamento. La data precisa dell’asta non è stata comunicata.

Pontedera, 8 luglio 2026 – Una nuova asta per la succursale dell’ex Ipsia di Pontedera è prevista nei prossimi mesi, entro autunno. Per quanto riguarda invece la sede principale dell’ex professionale, che si trova tra via Primo maggio e via Manzoni, il progetto c’è ma Comune e Provincia attendono l’approvazione del Piano Operativo Comunale per andare a riqualificare questo immobile, rimasto abbandonato da oltre dieci anni. Per entrambi gli edifici, centralissimi in città e il cui recupero andrebbe a ridisegnare il volto del centro storico di Pontedera, la luce in fondo al tunnel ancora non si vede. Andiamo con ordine. La succursale dell’ex Ipsia di via Belfiore è di totale proprietà della Provincia di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Ipsia, la demolizione è lontana. Nuova asta per l’ex succursale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Demolizione e ricostruzione, avanti i lavori per la nuova scuola a ChivoliA Nocera Inferiore sono in corso i lavori per la demolizione e la ricostruzione di una scuola a Chivoli, finanziati con fondi del Piano Nazionale di...

Zingonia, inaugurata la nuova rotatoria del “Missile” sulla Francesca. Entro l’estate nuova asta per l’area ex-TorriUna nuova rotatoria è stata inaugurata venerdì 22 maggio a Zingonia, sulla strada Francesca, nel quartiere “Missile”.

Si parla di: Ex Ipsia, la demolizione è lontana. Nuova asta per l’ex succursale.

Ex Ipsia, la demolizione è lontana. Nuova asta per l’ex succursalePer i due edifici abbandonati il percorso resta tortuoso. Quello di via Belfiore tornerà in vendita. Più complicato il futuro del lotto di via Primo Maggio che dovrebbe accogliere posti auto e verde ... msn.com

Nell’inferno di via Veneto, Ex Ipsia, l’Inail è in ritardo e lo Stracca è senza futuroANCONA Nel triangolo delle Bermuda compreso tra via Veneto, via Montebello e via Santo Stefano, il fronte cantieri continua a preoccupare. Se la riqualificazione Pnrr del Palaveneto ora marcia spedita ... corriereadriatico.it