Eventi a Roma dal 10 al 16 luglio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Dal 10 al 16 luglio 2026 a Roma si svolgono diverse iniziative culturali promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con il Comune e l’Assessorato alla Cultura. Le attività includono visite a tema, eventi dedicati ai bambini e spettacoli astronomici al Planetario, alcuni anche in orario serale. Le manifestazioni sono legate alla Giornata della Memoria e sono organizzate per coinvolgere diverse fasce di pubblico.

Tra visite a tema, attività per i più piccoli e gli spettacoli astronomici al Planetario, anche in orario serale, proseguono le iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Di seguito alcuni appuntamenti in calendario dal 10 al 16 luglio. Le proposte di Roma, la tua guida culturale (il programma di visite, incontri e formazione) prendono il via venerdì 10 luglio con il ciclo aMICi e aMICi Kids (attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card) ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, dove si terrà una visita alla mostra Constantin Brâncu?i. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eventi a Roma dal 1 al 7 maggio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliA Roma, dal 1 al 7 maggio 2026, si svolge una serie di eventi organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Temi più discussi: Eventi a Roma dal 3 al 9 luglio 2026 – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; Musei gratis domenica 5 luglio: tutte le mostre in programma e visitabili; A Roma, una settimana tra musei, Fori Imperiali e stelle dal 10 al 16 luglio; Cosa fare a Roma (anche gratis) venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio?Ingresso libero nei Musei, Rally e Gigi D'Agostino in concerto.

Eventi a Roma dal 10 al 16 luglio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliTra visite a tema, attività per i più piccoli e gli spettacoli astronomici al Planetario, anche in orario serale, proseguono le iniziative promosse ... funweek.it

Eventi a Roma dal 3 al 9 luglio 2026 – Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliAnche nella stagione estiva prosegue il calendario di incontri, visite e approfondimenti nel Sistema dei Musei Civici e nei siti del territorio. funweek.it