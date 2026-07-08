Il presidente della Repubblica sarà presente all'Opening Match dell'Europeo maschile di pallavolo, che si terrà a Napoli il 10 settembre. L'evento, che durerà fino al 26 settembre, coinvolgerà diverse città italiane, tra cui Napoli, e vedrà la partecipazione di squadre europee. La presenza del capo dello Stato è stata confermata per la cerimonia di apertura, che segnerà l'inizio della competizione. La manifestazione coinvolge numerosi atleti e appassionati di pallavolo provenienti da vari paesi.

Mancano poco più di due mesi, all'Europeo maschile di pallavolo, in programma in Italia dal 10 al 26 settembre nelle città di Napoli (dove ci sarà l'apertura nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella), Modena, Torino e Milano, con la rassegna continentale che sarà co-organizzata con Bulgaria, Finlandia e Romania. L'evento è stato presentato nella Sala Autorità della Tribuna Monte Mario dello Stadio Olimpico, alla presenza, tra gli altri, del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, dell'ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, e del presidente della Cev Roko Sikiric. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Eurovolley: all'Opening Match di Napoli ci sarà anche il Presidente della Repubblica Mattarella

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