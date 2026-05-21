Nato la Germania si dice pronta ad assumere la leadership dell’Alleanza

Negli ultimi mesi, le critiche rivolte dall'ex presidente degli Stati Uniti agli alleati europei hanno portato a un aumento del dibattito sulla presenza europea nella NATO. La Germania ha dichiarato di essere pronta a assumere un ruolo di leadership all’interno dell’Alleanza, in risposta alle tensioni cresciute tra gli alleati. La discussione si è intensificata nel contesto di questa presa di posizione, mentre si cerca di definire un nuovo equilibrio di potere tra gli Stati membri.

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“La Germania si assume le proprieresponsabilità di leadership.È chiaro: man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all’interno dell’Alleanza devono cambiare“. A dirlo in modo fermo e tranchant è il ministro degli Esteri tedescoJohann Wadephulprima di un incontro con i suoi omologhi dei Paesi membri dellaNatoa Helsingborg, alla luce delridimensionamento delle truppe Usa in Europa. Negli ultimi mesi, sotto la spinta delle sempre maggiori critiche del presidente statunitenseDonald Trump nei confronti degli alleati europei, il dibattito intorno ad unmaggiore protagonismo del Vecchio Continente all’interno della Natoha subito un’accelerazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nato, la Germania si dice pronta ad assumere la leadership dell’Alleanza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rwanda, le pays le plus autoritaire au monde Sullo stesso argomento Leggi anche: La Germania si candida ad assumere “la responsabilità di leadership della Nato” al posto degli Stati Uniti Osservatori di diversi Paesi NATO, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania, monitoreranno le attività. Le esercitazioni si svolgeranno presso il poligono di Borovac, vicino alla città di Bujanovac, nel sud del Paese. x.com E se la Germania del dopoguerra fosse stata divisa in quattro paesi invece che in due? reddit Vertice Nato in Svezia, la Germania in prima linea: Ci assumiamo la responsabilità di leadershipDopo il disimpegno Usa in Europa, la Germania annuncia di essere pronta a un ruolo di primo piano per la difesa europea in base ad una nuova ripartizionedegli oneri ... dire.it La Germania si candida ad assumere la responsabilità di leadership della Nato al posto degli Stati UnitiBerlino si candida alla leadership Nato mentre gli Usa riducono il loro impegno militare in Europa. La mossa di Merz e Wadephul. ilfattoquotidiano.it