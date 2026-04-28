Il Presidente del CONI ha dichiarato che non ci sarà nessun commissario per la FIGC, chiudendo così le ipotesi di un intervento diretto sulla gestione del calcio italiano. La comunicazione è arrivata durante un intervento presso il Collegio di Garanzia di Roma, dove ha confermato la volontà di mantenere inalterata la governance attuale. Nessuna indicazione su eventuali cambiamenti o misure straordinarie è stata fornita.

Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha spento ufficialmente ogni speculazione riguardante un possibile commissariamento della FIGC, blindando la governance del calcio italiano durante un intervento presso il Collegio di Garanzia di Roma. Nel corso dell’incontro, il vertice dello sport nazionale ha chiarito in modo perentorio che non sussistono i presupposti legali e gestionali per un intervento d’autorità sulla Federazione, respingendo le pressioni mediatiche e politiche che si erano addensate intorno a via Allegri nelle ultime settimane. L’autorità di vigilanza del CONI, secondo la ricostruzione di Buonfiglio, non deve essere interpretata come un potere repressivo indiscriminato o influenzabile da dinamiche esterne.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Buonfiglio (CONI): “Niente commissario per la FIGC”

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