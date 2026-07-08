Europa e Stati Uniti prendono strade diverse il confronto tra i tassi BCE e Fed

Da virgilio.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, mentre la Federal Reserve americana ha annunciato un aumento. La decisione è stata comunicata attraverso i rispettivi comunicati ufficiali, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche. La BCE ha sottolineato la volontà di monitorare attentamente l'inflazione, mentre la Fed ha evidenziato la necessità di contrastare i rischi di aumento dei prezzi. Le due istituzioni hanno agito in modo indipendente e separato.

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