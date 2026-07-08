L’emergenza all’aeroporto Bellini sull’Etna si è conclusa, con la fine del piano straordinario di assistenza ai viaggiatori. La Protezione civile regionale ha terminato l’intervento coordinato, che aveva previsto misure di supporto temporaneo per i passeggeri coinvolti. Non sono stati segnalati ulteriori interventi o problematiche legate alla situazione. La gestione dell’emergenza si è conclusa con il ritorno alla normalità delle operazioni aeroportuali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si chiude l’intervento della Protezione civile regionale. Si è conclusa l’operazione straordinaria di assistenza coordinata dal Dipartimento regionale della Protezione civile per affrontare i disagi provocati dalla nube di cenere vulcanica generata dalla recente eruzione dell’Etna, che nei giorni scorsi ha condizionato l’operatività dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa. L’intervento ha consentito di garantire supporto ai cittadini e ai viaggiatori coinvolti nelle modifiche del traffico aereo, limitando le conseguenze della chiusura temporanea dello scalo etneo. Schifani: «Grande lavoro di squadra per ridurre i disagi». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Etna, termina l’emergenza all’aeroporto Bellini: concluso il piano straordinario di assistenza ai viaggiatori

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