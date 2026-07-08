Durante l’estate, i bambini e i ragazzi trascorrono molto tempo con gli smartphone, mentre i genitori si trovano a gestire questa situazione senza strumenti adeguati. Le nuove regole digitali di Google sono state introdotte per promuovere un uso più consapevole dei dispositivi tra la generazione più giovane. Questa iniziativa mira a offrire strumenti e linee guida per aiutare le famiglie a gestire meglio il tempo trascorso online durante le vacanze.

Mentre i bambini e i ragazzi festeggiano la fine della scuola, i genitori si trovano a fare i conti con la “dittatura” del digitale, spesso sentendosi soli o sprovvisti degli strumenti giusti per gestire ore di tempo libero potenzialmente infinite. Per rispondere a questa esigenza, Google ha annunciato un importante pacchetto di aggiornamenti pensati per . L'articolo Estate, sole e. smartphone? Le nuove regole digitali di Google per una generazione più consapevole . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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