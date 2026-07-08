Estate a Clusone cinema sport e cucina | torna il Festival della Montagna

Il Festival della Montagna si svolge a Clusone tra giovedì 9 e sabato 11 luglio. L’evento, organizzato dall’associazione Montagna da Vivere, prevede due serate dedicate a cinema, sport e cucina. Durante le giornate, sono previsti incontri con campioni sportivi, spettacoli e degustazioni di piatti locali, con l’obiettivo di mettere in risalto il territorio montano e le sue tradizioni.

Giovedì 9 e sabato 11 luglio torna a Clusone, in Alta Val Seriana, il Festival della Montagna, coordinato dall’associazione Montagna da Vivere. Due serate all’insegna dei campioni dello sport, dello spettacolo e della gastronomia, per valorizzare il territorio montano e la sua cultura. Si parte giovedì 9 luglio alle 21 con la serata di apertura della rassegna Cinegustando promossa dal distretto del commercio Alta Valle Seriana – Clusone in collaborazione con associazioni e operatori del territorio. È un viaggio in cinque appuntamenti fino all’8 agosto tra cinema, cultura e gusto nelle serate estive all’aperto in parchi, piazze, dopo una pausa gustosa nei ristoranti del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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