Per l’estate 2026, le mete più richieste dagli italiani includono il Regno Unito, il Sud America e l’Africa, con una crescita rispetto agli anni precedenti. Le destinazioni europee restano popolari, ma si registra un aumento di prenotazioni verso aree lontane, come i paesi sudamericani e africani. Le preferenze sembrano orientate verso destinazioni con paesaggi naturali e cultura locale. La domanda di viaggi internazionali si mantiene stabile, con un interesse crescente per mete esotiche.

L’estate 2026 ridisegna la geografia dei desideri degli italiani, che continuano a guardare al viaggio come a una forma di evasione, ma lo fanno con criteri sempre più precisi, meno legati soltanto alla cartolina e sempre più orientati alla sicurezza, all’autenticità, alla sostenibilità e alla possibilità di vivere esperienze capaci di raccontare davvero i territori attraversati. A fotografare questa trasformazione è l’analisi di Airalo, piattaforma globale di eSIM, che mette in fila le destinazioni con la crescita più significativa tra il 2024 e il 2025 e racconta un cambiamento netto nelle abitudini di chi si prepara a partire. Il dato più... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Estate 2026, cambia la mappa dei viaggi degli italiani: Regno Unito, Sud America e Africa tra le mete in crescita

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